К 6 годам колонии суд в Крыму приговорил адепта «Свидетелей Иеговы»

Организация «Свидетели Иеговы» была признана экстремистской несколько лет назад, ее деятельность запрещена на территории России.

Жителя Крыма Сергея Филатова, отца четверых детей, признали виновным в организации деятельности «Свидетелей Иеговы». Прокуратура запрашивала для него 7 лет лишения свободы, Джанкойский районный суд дал на год меньше. На оглашение приговора собралось около сотни слушателей. Ранее адвокат Филатова Олег Захарчук говорил изданию «Крым. Реалии», что обвинение построено на предположениях и догадках, доказательства сфальсифицированы, а процесс не был объективным. Сам Филатов во время последнего словам сказал, что его судят за то, что он христианин, считает свою веру истинной и не хочет от нее отказываться. Ялтинский городской суд сегодня также вынес приговор по той же статье другому адепту «Свидетелей Иеговы» Артему Герасимову. Прокуратура просила приговорить его к 6,5 годам заключения, но суд назначил штраф в 400 тысяч рублей.

Десятки последователей «Свидетелей Иеговы» подверглись уголовному преследованию за свои убеждения после того, как организация была запрещена в России. Многих представителей религиозного течения признал политзаключенными правозащитный центр «Мемориал».