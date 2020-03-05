Сообщения о бомбах на трёх российских пассажирских самолётах пришли этим утром

Несмотря на это, пилоты решили продолжить полёт.

Неизвестные написали в различные авиаслужбы о том, что на бортах Москва – Омск, Москва – Сыктывкар и Санкт-Петербург-Симферополь заложены взрывные устройства. Агентство ТАСС пишет, что сначала экипаж рейса, который летел в Крым, рассматривал возможность совершить экстренную посадку в Ростове-на-Дону, но затем передумал, и сейчас он идёт прежним курсом. Те самолёты, которые летели из столицы, также своих планов не меняли и уже успешно приземлились. В аэропортах Сыктывкара и Омска объявили, что намерены проверить оба борта.

На этой неделе это уже не первый случай анонимных сообщений о минировании самолётов. В минувший вторник неизвестные также писали авиаслужбам о том, что взрывные устройства заложены на трёх пассажирских рейсах. Тогда экипажи приняли решение проводить экстренные посадки, но после этого никаких бомб в самолётах не нашли.

Русская служба «Би-Би-Си» тем временем передаёт, что ответственность за эти ложные сообщения взял на себя тот же человек, который раньше, по его же утверждениям, занимался лжеминированиями судов, школ и торговых центров. По данным британской телерадиокомпании, анонимный злоумышленник требует, чтобы на его кошелек до понедельника перевели сто двадцать биткоинов.

В связи с многочисленными волнами телефонного терроризма, редакция «Новой газеты» еще в январе написала открытое письмо главе ФСБ Александру Бортникову с требованием выполнить свои служебные обязанности и поймать преступника. Ответа на это обращение так и не поступило.