Авиакомпания S7 ввела временную возможность возврата любых билетов, приобретенных с 5-го марта по 10 апреля

Такое решение было принято на фоне распространения коронавируса. В сообщении компании отмечается, что с тех, кто сдает авиабилеты, будет удерживаться сервисный сбор в размере одной тысячи рублей.
2020-03-05T12:01:00+03:00
2020-03-05T12:01:35+03:00
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12:01, 05 марта 2020
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