Директор ФБК Жданов сообщил о тяжелых условиях содержания сотрудника Шаведдинова на Новой Земле

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил о тяжелых условиях содержания сотрудника Руслана Шаведдинова, находящегося в армии в воинской части на Новой Земле. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Наш юрист летал на Новую землю, и те условия существования, которые он там увидел, совершенно не такие сказочные, как рассказывает наше министерство обороны. Там тяжелый, суровый климат у людей на самом деле раны не заживают, зубы выпадают. Еда там совершенно не соответствует тому уровню рациона, который должен быть на крайнем севере. Это страшно, когда в наше время у людей выпадают из-за недостатка витаминов. Сейчас там наступит полярный день, медведи на улице, которые абсолютно реально не дают выйти. Условия хуже, чем тюрьма, но, тем не менее, Руслан держится. Периодически с ним сейчас есть связь, по выходным ему дают созваниваться, хотя это происходит нерегулярно», — сказал он.

Руслана Шаведдинова задержали и принудительно вывезли в военную часть на архипелаге Новая Земля в конце декабря прошлого года. Его соратники из Фонда борьбы с коррупцией приравнивают случившееся к похищению.