Самолеты Петербург – Симферополь и Москва – Сыктывкар получили анонимные сообщения об угрозе взрыва

Самолеты, следовавшие рейсами Санкт-Петербург – Симферополь и Москва – Сыктывкар, получили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Об этом агентству ТАСС сообщили в авиаслужбах. Оба лайнера решили не менять маршрут и следовать в пункт назначения. Самолет, который летел в Сыктывкар, приземлился.

Чуть ранее в Омске благополучно приземлился лайнер, следовавший из Москвы, который получил аналогичный сигнал. В правоохранительных органах говорят, что в аэропорту будет проведена проверка борта, багажа и пассажиров.