Мишустин подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и выдачи лекарств, незарегистрированных в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и выдачи лекарств, незарегистрированных в России. На заседании кабинета министров Мишустин сказал, что с апреля лекарства начнут поступать тем, кому они нужны. Кроме того, премьер предложил в случае выявления новых больных оперативно увеличивать заявку на такие лекарства.

Ранее произошло несколько инцидентов с задержанием и даже возбуждением уголовных дел против родителей, которые заказывали незарегистрированные в России препараты для своих детей.