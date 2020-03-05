Авиакомпания S7 разрешит пассажирам бесплатно сдать любые авиабилеты, купленные до 10-го апреля, на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении компании. В нем указывается, что это касается билетов по всем тарифам.