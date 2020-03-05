Ещё один случай коронавируса зарегистрирован в РФ. Инфицированный является гражданином Италии, сообщает оперативный штаб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Гражданин Италии с коронавирусом в РФ находится в удовлетворительном состоянии, заболевание протекает в легкой форме.

Круг россиян, контактировавших с новым больным коронавирусом из Италии, установлен, они находятся под меднаблюдением.

До сих пор на российской территории было зафиксировано три случая заболевания – два у граждан Китая и один у москвича, вернувшегося из Милана. Также в Казани лечение проходят трое россиян, которые заразились вирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess.