Директор ФБК: Члены семьи сотрудников ФБК, которым заблокировали счета, не имеют отношения к деятельности организации

Члены семьи сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, которым заблокировали счета, не имеют отношения к деятельности организации. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор ФБК Иван Жданов.

«С семьями блокируют впервые, обычно это были люди хоть как-то причастные к деятельности штабов. Совершенно очевидно, что это такая семейная расправа. Если они проводили оперативную работу, они знают, что связи моего отца, военного пенсионера, или моей жены с ФБК нет никакой. Точно также как не может быть никаких оснований для блокировки счета 11-летнего сына Навального, это просто исключено. Могу предположить из предыдущих постановлений, что они там написали, что это имеет отношение к делу, возможно, это сумма, которая потребуются для компенсации по уголовному делу, но это, очевидно, ерунда», — сказал он.

И.Жданов добавил, что ни он, ни его адвокат не были ознакомлены с документами, объясняющими действия против членов его семьи.

«Мой адвокат вчера и позавчера ездил в суды, ему документы не дают. Объясняется это очень просто: они сначала блокируют, потом подгоняют решение суда под эту блокировку, хотя это незаконно», — заключил юрист.

Ранее семьям политика Алексея Навального и директора ФБК Ивана Жданова заблокировали банковские счета. Как сообщал в своем телеграм-канале А.Навальный, на всех картах, — его жены, дочери, сына и родителей-пенсионеров, -указана задолженность 75 миллионов рублей.