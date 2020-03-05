Россия может принять Чемпионат мира по хоккею этого года, хотя пока принимающей стороной выступает Швейцария

В Швейцарии приняты жесткие меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса. Ряд массовых мероприятий был отменен, в частности стране пришлось отказаться от престижного и прибыльного Женевского автосалона. Если эпидемия не пойдет на спад, чемпионат мира окажется под угрозой. Организовать его в кратчайшие сроки, вызвалась Россия. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Он сказал, что обсуждал этот вопрос в ходе недавней поездки в Россию. Интересно, что проведение крупных турниров в нашей стране сейчас под запретом после того, как ВАДА приняла решение о четерыехлетнем отстранении российских спортсменов от участия в олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. В этом сезоне в стране прошел только один чемпионат мира – по санному спорту в Сочи.



В последний раз Россия принимала Чемпионат мира по хоккею в 2016 году.