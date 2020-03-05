Примерно половина уголовных дел по наркотикам доходит до суда

При этом с каждым годом растёт число эпизодов на каждого обвиняемого по таким преступлениям, выяснил РБК.

Дела, связанные с наркотиками, остаются одними из самых массовых в России. По ним проходит почти 15 процентов всех осуждённых. При этом количество обвиняемых год от года уменьшается, выяснил РБК, изучив статистику генпрокуратуры и данные судебного департамента при Верховном суде. В прошлом году их было около 85-ти тысяч, тогда как несколько лет назад более ста тысяч человек. При этом официальная статистика не уточняет, к примеру, количество наркотических составов, по которым вынесли приговоры. По данным издания, в ряде регионов среднее количество эпизодов на каждого обвиняемого выросло. К примеру, в Псковской области оно доходит почти до шести. Это может быть связано с искусственным созданием видимости раскрытия преступлений, считают опрошенные РБК эксперты. Псковская область также лидирует по числу преступлений, связанных с наркотиками. В прошлом году там выявили больше тысячи таких правонарушений, хотя ещё несколько лет назад было лишь 400, пишет издание. В лидерах также Северная Осетия и Тверская область.

По данным генпрокуратуры число наркопреступлений в прошлом году снизилось на 5 процентов по сравнению с годом ранее. В то же время председатель Верховного суда Александр Лебедев говорил о сокращении на 22 процента числа приговоров за незаконный оборот наркотиков.