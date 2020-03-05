Военные следователи начали проверку по факту взрыва на полигоне под Мурманском

В результате инцидента пострадало несколько человек.

Проверка ведется по статье о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Военные следователи устанавливают картину произошедшего. В пресс-службе Сверенного флота рассказали, что инцидент произошел во время плановых занятий по боевой подготовке. Были грубо нарушены требования безопасности, из-за чего сработал маломощный имитационный заряд типа «взрывпакет». Пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы, их госпитализировали. При этом ранее Telegram-канал Baza, ссылаясь на источники, писал, что взорвался беспилотный летательный аппарат – он прилетел на территорию воинской части, военнослужащие попытались его поймать, в этот момент произошел взрыв, в результате которого пострадали 6 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Откуда прилетел беспилотник, неизвестно.

Telegram-канал опубликовал список пострадавших – в нем также перечислено шесть человек.