Еще два самолета в воздушном пространстве России получили сообщения о минировании

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. ранее неизвестный сообщил о минировании самолета, вылетевшего в Омск.

Летевший из Петербурга в Симферополь самолет садится в Ростове-на-Дону из-за письма об угрозе безопасности полета.

Неизвестный сообщил о минировании самолета, вылетевшего из Москвы в Омск. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Экипаж решил не менять курс и совершить посадку непосредственно в аэропорту назначения. Прибытие самолета ожидается в течение часа.

В минувший вторник два самолета совершили экстренную посадку из-за ложных сообщений о минировании.