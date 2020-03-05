Те, кто находится на карантине в связи с коронавирусом, могут оформить больничный без посещения поликлиники и врача

Те, кто находится на карантине в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Москве, могут оформить больничный лист без посещения поликлиники и вызова врача. Об этом на своем сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, больничный лист, который выдадут независимо от самочувствия даже здоровым людям, будет доставлен на дом курьером. Такой порядок выдачи больничных листов будет действовать до 1-го апреля.
2020-03-05T10:31:00+03:00
2020-03-05T10:32:51+03:00
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10:31, 05 марта 2020
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