Московский Спартак вышел в полуфинал Кубка России по футболу, обыграв в меньшинстве в дополнительное время ЦСКА

Матч начался очень резво. К 14 минуте Спартак уже вел 2-0 после ударов Зелимхана Бакаева и Эзекиеля Понсе. Впрочем тысячи людей этого не увидели. Они попали на трибуны к концу тайма из-за придирчивой работы полиции. Защитник Дивеев почти тут же забил первый ответный мяч, а в добавленное к первому тайму время Ильзат Ахметов сравнял счет. Бакаев, который получил сотрясение мозга в одном из столкновений был заменен в перерыве. Без его участия голов в основное время так и не случилось. На последних минутах мяч попал в руку армейского защитника, но арбитр Иванов не назначил пенальти После 90 минут ничья 2-2. В конце первого дополнительного периода защитник Карпов симулировал удар в лицо и судья удалил нападающего Понсе, однако в меньшинстве Спартак вышел вперед. Вышедший на замену Ларссон убежал от двух защитников и переиграл Акинфеева 3-2. После матча армейские тренеры демонстративно отказались пожать руку тренеру Спартака Джованни Тедеско.

В полуфинале Спартак сыграет с питерским Зенитом, который победил в Грозном Терек со счетом 2-1.