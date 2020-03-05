Российский бизнесмен Евгений Пригожин отказался предоставить американскому суду запрашиваемые документы

Соответствующее предписание было направлено в рамках дела о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина», в своем заявлении подчеркивает, что его компания «Конкорд» уже выполнила запросы прокуратуры, предоставив все документы, которые были у нее на хранении. Ряд других затребованных документов найти невозможно «ввиду их отсутствия», говорится в ответе предпринимателя, цитаты приводит агентство ТАСС. Пригожин поясняет: письма в электронной почте в компании уничтожается после трех месяцев, а учет звонков и сообщений с мобильных телефонов не ведется. Внутреннюю переписку сотрудников «Конкорда» ранее запросила прокуратура. Она также потребовала предоставить сведения о связях компании с «Агентством интернет-исследований», которое обвиняется во вмешательстве в американские выборы и политические процессы в США. Прокуратура полагает, что так называемую «фабрику троллей» финансировал Пригожин и подконтрольные ему структуры, включая «Конкорд». В своем заявлении бизнесмен пишет, что поручил бухгалтеру проверить, есть ли записи о платежах в пользу агентства, ничего подобного обнаружено не было.

За отказ предоставить документы Пригожину грозит штраф. Само разбирательство по делу «Конкорда» должно начаться в апреле.