Одна из крупнейших региональных авиакомпаний Европы Flybe объявила о своем банкротстве

Она сообщила о прекращении полетов всех своих самолетов.

«Флайби» — британская авиакомпания с более чем 40-летней историей – столкнулась с проблемами с финансированием. Как уверяют в перевозчике, там не видят альтернативы и не могут продолжить свой бизнес. В результате он передан под внешнее управление. Как передает телерадиокорпорация Би-би-си, «Флайби», обеспечивавшая своими рейсами города от Нормандских островов на юге до шотландского города Абердин на Севере, надеялась на помощь в размере 100 млн фунтов стерлингов. Однако эта сумма не была выделена. При этом еще в январе правительство Соединенного Королевства и руководство перевозчика обсуждали пути решения финансовых проблем. Впрочем, помимо этого, в авиакомпании «Флайби» в качестве одной из причин банкротства называют вспышку коронавируса, повлиявшую на перевозки по всей Европе. Британский кабмин пообещал сотрудникам обанкротившейся компании как можно быстрее найти рабочие места, а также минимизировать проблемы с сообщением по маршрутам «Флайби».

«Флайби» осуществляла рейсы по 150 маршрутам в 85 аэропортов.