С сегодняшнего дня прекращается курсирование поездов по маршруту Москва – Ницца – Москва

Это делается в связи с распространением коронавируса в Европе. Пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты без дополнительных сборов, — заявили в РЖД. При этом по всем остальным европейским маршрутам, например, Москва – Берлин и Москва – Прага, поезда продолжат ходить в прежнем режиме.