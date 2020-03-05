Мэрия Москвы разработала сразу несколько планов по борьбе с коронавирусом

Как отмечает Би-би-си, ознакомившийся с документами, фактически вступил в силу второй план, В, поскольку первый предусматривал программу предотвращения появления коронавируса в Москве. Теперь квартиры заболевших должны быть дезинфицированы, их друзья и знакомые, которые контактировали с ними в течение последних двух недель, должны быть помещены на домашний карантин. Полная дезинфекция должна быть проведена в общественных местах, которые посещали заболевшие и члены их семей.

Этот план предусматривает и введение городского карантина. В таком случае будут закрыты все образовательные учреждения, музеи, театры и кинотеатры, отменены спортивные мероприятия. По особому решению, согласно этим планам, в Москве могут ввести и чрезвычайное положение .