В военной части под Мурманском произошел взрыв

Пострадали 5 человек. В пресс-службе Северного флота заявляют, что сработал взрывпакет, однако Телеграм-канал «База» утверждает, что пострадали 6 человек, причем взорвался беспилотник, который прилетел в военную часть. Что это был за аппарат, каким образом он оказался в части и почему взорвался, неясно.