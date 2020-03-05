Ежегодная книжная ярмарка в Лондоне отменена из-за угрозы коронавируса

По сообщению британского Минздрава, за сутки количество новых заразившихся составило 30 человек.
2020-03-05T09:05:00+03:00
2020-03-05T09:05:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:05, 05 марта 2020
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