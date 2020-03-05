Израильская избирательная комиссия: Окончательные результаты парламентских выборов будут представлены в четверг утром

Окончательные результаты парламентских выборов будут представлены в четверг утром, сообщает израильская избирательная комиссия.

Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху побеждает на третьих за год выборах в Израиле, однако получить большинство сторонникам премьера, скорее всего, не удастся, считает политический обозреватель газеты «Маарив» Анна Райва.

Правительство для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета — то есть минимум 61 человека из 120.