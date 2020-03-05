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09:00, 05 марта 2020

Олег Тиньков, которого США обвиняют в налоговых махинациях, по решению суда в Лондоне сдал кипрский паспорт

Российский бизнесмен Олег Тиньков, которого США обвиняют в налоговых махинациях, по решению суда в Лондоне сдал кипрский паспорт. Ранее о том, что у предпринимателя есть гражданство этой страны, не сообщалось.

Условия залога предусматривают не только выплату крупной суммы в 20 миллионов фунтов, но и передачу британской полиции документов. У Олега Тинькова изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии, пишет РБК со ссылкой на материалы Вестминстерского магистратского суда Лондона. Издание первым обратило внимание на то, что у российского бизнесмена есть гражданство Кипра. Представитель суда СМИ это подтвердил. Под залог Тинькова отпустили до 27 апреля. Он остался на свободе, но ему запрещено уезжать из Лондона, а ночью покидать квартиру в британской столице. Ему также необходимо трижды отмечаться в полиции. Передвижение Тинькова отследят с помощью электронного устройства. Налоговая служба США предъявила претензии основателю холдинга TCS Group и намерена добиваться его экстрадиции из Британии. За океаном Тинькова обвиняют в недостоверной налоговой декларации и занижении своего дохода за 2013й год. Тогда же бизнесмен отказался от американского гражданства, говорят в холдинге. При этом Штаты уверяют, что он сделал это лишь спустя 4 года.

В холдинге также уверяют, что ситуация не влияет на операционные компании группы «Тинькофф». Между тем после претензий от налоговой службы США акции Тинькофф банка упали на 11 процентов.



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