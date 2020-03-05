В Перу в возрасте 100 лет умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Похороны, которые пройдут в субботу в столице страны Лиме, будут сопровождаться почестями, соответствующими главе государства. Пост генсека ООН он занимал с января 1982-го по декабрь 1991-го года.
2020-03-05T08:33:00+03:00
2020-03-05T08:33:57+03:00
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08:33, 05 марта 2020
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