Британский суд обязал Тинькова сдать загранпаспорт, кипрское удостоверение личности и документы о резидентстве Италии

Британский суд обязал российского бизнесмена Олега Тинькова сдать свой загранпаспорт, а также кипрское удостоверение личности, а также документы о резидентстве Италии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию из суда, согласно которой Тиньков должен отмечаться в полиции трижды в неделю. Представитель Олега Тинькова от комментариев отказался.

Напомним, претензии к бизнесмену предъявила налоговая служба США. Слушания по этому делу проходят в Лондоне, где Тиньков находится под залогом в размере 20 миллионов фунтов.