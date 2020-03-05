Избирательный фонд Джо Байдена пополнился более чем 7-ю миллионами долларов через интернет за последние двое суток

Избирательный фонд бывшего вице-президента США Джо Байдена пополнился более чем 7-ю миллионами долларов через интернет за последние двое суток. Об этом было объявлено в Твиттере избирательной кампании Байдена. Причина – удачное выступление Байдена на праймериз в так называемый «супервторник». По его итогам Байден может набрать 670 голосов делегатов на предстоящем съезде, который и выдвинет кандидата в президенты. Ожидается, что его главный соперник, Берни Сандерс, по итогам «супервторника» наберет менее 600 голосов делегатов, — подсчитала газета The New York Times.
2020-03-05T08:31:00+03:00
2020-03-05T08:32:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2599720-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:31, 05 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Пчелинцев: У меня не было никаких отношений с Левченко и Дорофеевым У нас был шанс не только выйти из тюрьмы, но и посадить тех, кто участвовал в фабрикации дела, что могло иметь далеко идущие последствия. Илья же сделал это не раньше и не позже, чем лишил, судя по всему, нас этого шанса…