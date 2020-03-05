Избирательный фонд Джо Байдена пополнился более чем 7-ю миллионами долларов через интернет за последние двое суток

Избирательный фонд бывшего вице-президента США Джо Байдена пополнился более чем 7-ю миллионами долларов через интернет за последние двое суток. Об этом было объявлено в Твиттере избирательной кампании Байдена. Причина – удачное выступление Байдена на праймериз в так называемый «супервторник». По его итогам Байден может набрать 670 голосов делегатов на предстоящем съезде, который и выдвинет кандидата в президенты. Ожидается, что его главный соперник, Берни Сандерс, по итогам «супервторника» наберет менее 600 голосов делегатов, — подсчитала газета The New York Times.