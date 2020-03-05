Вслед за медицинскими масками ажиотажный спрос перешел на антисептики

Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». По ее данным, в интернет-магазинах и онлайн-аптеках отсутствует существенная часть ассортимента подобных средств. Продажи антисептиков в аптеках «Столички» и «Неофарм» выросли за последние 2 месяца на 135%, а на ресурсе «Еаптека.ру» гель-антисептик за последнюю неделю февраля продавался в четыре раза лучше, чем неделей ранее.
2020-03-05T08:30:00+03:00
2020-03-05T08:31:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 05 марта 2020
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