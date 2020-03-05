Сегодня определится последний полуфиналист Кубка России по футболу

Помосковные Химки будут принимать столичное Торпедо.

Обе команды выступают в ФНЛ. И в турнирной таблице идут, что называется, бок-о бок. Торпедовцы – вторые,«Химки» — третьи, с отставанием от автозаводцев всего в одно очко. Впрочем, сезон во втором по значимости дивизионе российского футбола еще не возобновился. И о готовности команд можно судить лишь по контрольным матчам.

Отмечу, что подмосковная команда в конце прошлого года отчаянно искала источники дополнительного финансирования. И, похоже, бузуспешно. По словам клубного руководства, «Химки» не будут выходить в РПЛ. Как результат – в межсезонье команду покинула целая группа лидеров. Впрочем, обновили состав и автозаводцы. Встреча начнется на арене Химки в 19.30.