Президент России Владимир Путин сегодня встретится в Москве с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом

Переговоры пройдут на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

И в Москве, и в Анкаре накануне говорили о необходимости поиска путей прекращения военного конфликта в Идлибе. Так, отметили в Кремле, Путин и Эрдоган намерены понять причины кризиса и сформировать набор мер для его прекращения. Турецкий же президент, которого цитирует агентство «Анадолу», также сказал, что цель Анкары – политическое решение конфликта в Идлибе. Вместе с тем Эрдоган подчеркнул, что задача Турции также заключается в предотвращении, по его словам, «преступлений» режима сирийского лидера Башара Асада. В то же время Россия официально поддерживает сирийские правительственные силы. Это неоднократно приводило к обмену резкими высказываниями. Так, например, в понедельник Эрдоган рассказал, что призывал Путина оставить турецких военных одних в борьбе с правительством Асада. Москва, в свою очередь, обвинила Турцию в нарушении сочинских соглашений, достигнутых 1,5 года назад. По ним, в частности, Анкара должна была обеспечить вывод террористов и их тяжелой артиллерии из зоны деэскалации в Идлибе. Однако, считают в Минобороны, это сделано не было.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась на прошлой неделе, когда в результате удара сирийских правительственных сил погибли 33 турецких военнослужащих.