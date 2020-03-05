«Ведомости»: Мэрия Москвы подготовила несколько планов на случай распространения коронавируса

Предусмотрены, в том числе, и самые жёсткие меры.

План «А» фактически действует в столице сейчас. У всех пассажиров международных рейсов измеряют температуру, людей с подозрением на коронавирус отправляют в больницу или на двухнедельный карантин. Есть план «Б», он предусматривает городской карантин. В этом случае закроют все школы, вузы, музеи, кинотеатры, другие учреждения. Полностью запретят спортивные мероприятия. Не будут работать рынки и ярмарки. Поликлиники переведут на обслуживание на дому, говорится в документе. О нём сообщает ряд СМИ, включая газету «Ведомости» и телеканал Дождь. В самом крайнем случае в нашем городе предусмотрено объявление чрезвычайной ситуации. Могут закрыть все предприятия и организации, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб. Прекратит работу общественный транспорт, перекроют все въезды и выезды из города и даже могут ввести комендантский час, за его соблюдением последят полиция и Росгвардия. Впрочем, эта мера также как и городской карантин должна быть согласована в федеральных органах власти, сказал Ведомостям источник, близкий к мэрии. Отметим, что документ в целом пока не утверждён.

В пресс-службе столичного правительства комментариев по поводу документа пока не дают.