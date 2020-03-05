Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта для въезда в Парагвай

По сведениям местной прессы, накануне вечером в номере гостиницы, где остановился спортсмен, прошел обыск, в ходе которого правоохранители обнаружили поддельные паспорта на имена самого футболиста, а также его брата Роберто. Оба остаются в номере под охраной полиции и утром должны явиться для дачи показаний в прокуратуру. По не подтвержденным данным, на обоих уже выданы ордера на арест.