Роскомнадзор внес ряд сообщений в социальных сетях о коронавирусе в реестр запрещенной в России информации

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в социальных сетях о коронавирусной инфекции в реестр запрещенной в России информации и начал ограничивать к ним доступ. Об этом сообщила официальный представитель Роскомнадзора Елена Прохорова. По словам Прохоровой, информация распространяется с пользовательских аккаунтов.