Владимир Путин и Тайип Эрдоган сегодня в Москве обсудят пути выхода из идлибского кризиса

Переговоры пройдут на фоне резко обострившейся ситуации в зоне деэскалации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне дал понять, что у России есть пакет предложений, но конкретизировать эти меры не стал. В Анкаре ожидают, что Россия ради исполнения сочинских соглашений окажет давление на власти Сирии.