Владимир Путин и Тайип Эрдоган сегодня в Москве обсудят пути выхода из идлибского кризиса

Переговоры пройдут на фоне резко обострившейся ситуации в зоне деэскалации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков накануне дал понять, что у России есть пакет предложений, но конкретизировать эти меры не стал. В Анкаре ожидают, что Россия ради исполнения сочинских соглашений окажет давление на власти Сирии.
2020-03-05T07:31:00+03:00
2020-03-05T07:35:13+03:00
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07:31, 05 марта 2020
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