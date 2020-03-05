Пресс-служба Северного флота подтвердила инцидент в одной из частей Мурманской области

В ходе плановых занятий по боевой подготовке несанкционированно сработал маломощный имитационный заряд типа «взрывпакет». Пять военнослужащих-контрактников пострадали, но их жизни ничто не угрожает. Причиной происшествия пресс-служба называет грубое нарушение требований безопасности. Расследованием занимается командование гарнизона совместно с правоохранительными органами.