Владимир Путин обсудит сегодня с главами думских фракций поправки в конституцию

Обсудить подготовку изменений в основной закон страны с лидерами четырех фракций предложил 18 февраля главе государства руководитель «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Путин согласился, пообещав, постараться встретиться с парламентариями в скором времени. Политики не стали заранее говорить, о чем конкретно собираются беседовать с президентом. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лишь сообщил о намерении потребовать рассмотрения 15 из 80 предложенных коммунистами поправок, которые они считают приоритетными.

О необходимости изменения Конституции Путин заявил в середине января в ходе оглашения послания Федеральному собранию. В минувший понедельник он внес в Госдуму свои поправки на 24 страницах. В числе прочего в них содержится упоминание о Боге и браке как союзе между мужчиной и женщиной. Ранее думский комитет рекомендовал к принятию поправки рабочей группы, которые, в частности, предполагают пересмотр конституционных полномочий президента и премьера.

Госдума, Совет Федерации и региональные заксобрания должны проголосовать по законопроекту за неделю. Уже 18 марта, в день присоединения Крыма к России, документ подпишет глава государства. На 22 апреля намечено всероссийское голосование.