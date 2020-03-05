В Загребе сегодня начинается неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза

Предполагается, что дипломаты затронут ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

Закрытые переговоры глав внешнеполитических ведомств ЕС, как правило, не предполагают принятия каких-либо документов и совместных заявлений. Этот формат называется «Гимнихом» — в честь расположенного неподалеку от Бонна немецкого замка, в котором подобная встреча прошла впервые. Впрочем, на этот раз неформальные переговоры предваряют экстренное заседание Совета ЕС по иностранным делам. Оно намечено на пятницу и также пройдет в Загребе. Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, это связано с обострением ситуации в Идлибе, а также последующим решением Турции открыть границы для сирийских беженцев и не препятствовать их потоку в страны Евросоюза. Так, накануне агентство «Анадолу» сообщало, что число перешедших границу с Грецией приближается к 150 тысячам человек. Сам Боррель, комментируя планирующиеся переговоры, призвал все стороны возобновить процесс по мирному урегулированию ситуации в Идлибе, и выразил мнение, что события в провинции угрожают не только Ближнему Востоку, но и всему миру.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб резко обострилась на прошлой неделе, когда в результате удара правительственных войск Башара Асада погибли, как говорят в Анкаре, 33 турецких военнослужащих.