Под Рязанью обнаружили останки, возможно принадлежащие девушке, в убийстве которой признался фигурант дела «Сети»

Под Рязанью обнаружили останки, предположительно принадлежащие девушке, в убийстве которой признался фигурант дела «Сети». О том, что к ее исчезновению могут быть причастны осужденные по «пензенскому делу» ранее писало издание «Медуза».

В СК подтвердили факт обнаружения тела вблизи деревни Лопухи Рязанской области. Следователи начали проверку. Личность погибшего человека должна установить судебная экспертиза. Но предположительно останки принадлежат Екатерине Левченко, пропавшей в марте 2017 года. Как ранее писали агентства со ссылкой на источники, они находились недалеко от места, где ранее обнаружили тело Артема Дорофеева. Видео с места опубликовано на сайте СК.

И Левченко и Дорофеев были знакомы с фигурантами дела «Сети». Один из них, покинувший Россию Алексей Полтавец, признался в беседе с изданием «Медуза» в том, что он с Максимом Иванкиным убили молодых людей по приказу Дмитрия Пчелинцева, и произошло это в том лесу, где были найдены тела. Вскоре после первой публикации «Медузы» было возбуждено дело об убийстве. В качестве свидетелей следователи допросили авторов издания – Максима Солопова и Кристину Сафонову.

Максима Иванкина ранее осудили по делу о создании террористичсекого сообщества «Сеть»(запрещено в России) на 13 лет лишения свободы, Дмитрия Пчелинцева – на 18. Его адвокат заявила, что слова Полтавца об убийстве не соответствуют действительности.