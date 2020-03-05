Известный перуанский дипломат и бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер на 101 году жизни

Как передает агентство Andina, похороны состоятся в субботу в Лиме и будут сопровождаться почестями, соответствующими главе государства. Пост генсека ООН Перес де Куэльяр занимал в 1982-1991 годах.
2020-03-05T06:33:00+03:00
2020-03-05T06:37:27+03:00
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06:33, 05 марта 2020
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