В Чешском Нове-Место стартует этап Кубка мира по биатлону

Из-за распространения короновируса соревнования пройдут без зрителей.

Самый посещаемый этап Кубка мира пройдёт при пустых трибунах. В Нове-Место на стадион обычно приходят более 100 тысяч болельщиков. Так что власти Чехии приняли непростое решение, чтобы не способствовать распространению вируса.

Не будет в Чехии и Марты Ульсбю-Ройселанн. Норвежская биатлонистка, которая на недавнем Чемпионате мира завоевала 7 медалей, пропустит этап из-за болезни. Впрочем, остальные лидеры мирового биатлона в Нове-Место выступят. Включая и нашего Александра Логинова. А вот съемочная группа МАТЧ ТВ во главе с Дмитрием Губерниевым приняла решение пропустить этап. Комментировать гонки будут из московской студии.

Сегодня на старт спринта выйдут женщины. Начало трансляции – в 19.35.