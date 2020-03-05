В Москве сегодня пройдет учредительный съезд партии одного из создателей игры World of Tanks

Новая политическая сила получила название «Партия прямой демократии».

В работе первого съезда Партии прямой демократии примут участие представители больше 50 регионов России. Мероприятие планируют объединить с конференцией AnalogBytes, посвященной внедрению IT-решений в политику. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, которое цитирует ТАСС.

О создании «Партии прямой демократии» объявил в январе сотрудник игровой студии Wargaming, один из разработчиков известной игры World of Tanks Вячеслав Макаров. По его словам, одной из задач новой политической силы будет внедрение нового формата принятия решений на государственном уровне, который будет заключаться в общем голосовании на защищенной онлайн-платформе.

Также уже прошли или запланированы учредительные съезды еще нескольких партий, которые рассчитывают принять участие в парламентских выборах в следующем году. Среди них – партия «За правду» писателя Захара Прилепина, которая ориентируется на патриотическую аудиторию.

Ранее ряд СМИ сообщили о намерении Кремля допустить на выборы множество малых партий, чтобы «Единая Россия» смогла получить больше мандатов при перераспределении голосов от политических сил, не преодолевших пятипроцентный барьер.