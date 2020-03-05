Россию вновь отнесли к числу несвободных стран

Это следует из доклада американской неправительственной организации Freedom House.

Четверть из почти 200 стран, оцениваемых Freedom House, были признаны несвободными. Среди них Россия, ее оценили на 20 баллов из 100. Столько же получили Демократическая республика Конго и Вьетнам. В документе отмечается, что в России, ее исследователи причисляют к авторитарным государствам, соблюдаются лишь пять из 40 политических прав. Власть сосредоточена в руках президента Владимира Путина. Благодаря лояльности силового блока, судебной системы, СМИ, законодательных органов, Кремль может манипулировать выборами и подавлять инакомыслие. В докладе также говорится о запугиваниях и насилии во время летних протестов, давлении на неправительственные организации и журналистов, преследование представителей ЛГБТ. Крым исследователи добавили в рейтинг как отдельную территорию. Полуостров получил 8 баллов из ста по уровню свободы и -2 по политическим правам.

В докладе Freedom House отмечается, 14-й год подряд усугубляется глобальная ситуация с политическими правами и гражданскими свободами.