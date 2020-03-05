Президент РФ Владимир Путин проведен сегодня переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве

Прежде всего, будут обсуждать урегулирование конфликта в Сирии. Москва призывает все страны, чьи интересы представлены в ближневосточном регионе, вести адекватный диалог и не идти на компромиссы с террористическими группировками. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По словам Лаврова, внешние игроки должны сотрудничать для урегулирования в Сирии на всех этапах, а не только в кризисных ситуациях.

Президент Турции попросил ранее своего российского коллегу уйти с пути турецких военных в Сирии. Об этом было сказано в ходе телефонной беседы, о которой сообщил сам Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Эрдогана, его войска вошли в Сирию не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. Пока не поступит просьбы покинуть территорию, турки останутся там, заключил Эрдоган.