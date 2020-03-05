Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал женщин «рожать еще и еще».

Как передает ВВС, об этом Мадуро сказал матери шести детей на одном из мероприятий посвященных охране женского здоровья. По данным ЮНЕСКО, в боливарианской республике недоедают по меньшей мере 13% всех детей. Затяжной экономический кризис в Венесуэле привел к серьезному дефициту еды, медикаментов, других товаров повседневного спроса. Режим Мадуро поддерживается Москвой, но не признается властями 50 стран, включая США и ЕС.
2020-03-05T05:11:00+03:00
2020-03-05T05:12:37+03:00
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05:11, 05 марта 2020
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