Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тыс. человек.

Это данные государственного Комитета КНР по здравоохранению. Число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае достигло 80,5 тыс. Более 52 тысяч излечились и выписаны из больниц.
2020-03-05T05:07:00+03:00
2020-03-05T05:07:56+03:00
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05:07, 05 марта 2020
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