В Калифорнии из-за коронавируса введен режим ЧС

Как сообщил губернатор Гэвин Ньюсом, это необходимо для получения федеральных ресурсов на борьбу с распространением заболевания. По его словам, всего по штату зафиксировано 53 случая заболевания новым коронавирусом. Ранее в среду стало известно о первой смерти в штате.