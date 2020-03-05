Власти Москвы разработали несколько планов по нераспространению коронавируса.

По сведениям ВВС, один из них предполагает введение в городе карантина. Сроки и условия не прописаны, но известно, что могут быть закрыты образовательные учреждения, музеи, театры, стадионы и рынки. Городские поликлиники переведут на обслуживание на дому, а чиновникам и владельцам частного бизнеса предложат перейти на удаленную работу. Документ пока не принят и проходит согласование с федеральными органами.