Премьеру нового фильма «бондианы» «Не время умирать» перенесли на полгода из-за коронавируса.

Лента, которая должна была выйти в мировой прокат апреле, будет показана в Великобритании 12-го, а в США — 25го ноября. Variety отмечает, что из-за коронавируса оказались закрыты кинотеатры на таких крупных рынках как Китай, Япония, Южная Корея и Италия, из-за чего в случае выхода в прокат в апреле фильм с 200-миллионным бюджетом мог бы оказаться убыточным.
2020-03-05T04:16:00+03:00
2020-03-05T04:16:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2599634-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:16, 05 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Во вторник завершилось рассмотрение в Спортивном арбитражном суде дела российских биатлонисток Во вторник завершилось рассмотрение в Спортивном арбитражном суде дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которых дисквалифицировали пожизненно по обвинениям в допинговых нарушениях