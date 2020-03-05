Крупнейшая в Италии выставка работ Рафаэля, открывается в Риме.

Как подтвердили организаторы, экспозиция откроется не смотря на ужесточение мер по нераспространению коронавируса. Доступ в залы будет ограничен. Уже сейчас очевидно, что очередей избежать не удастся. Ко дню открытия забронированы 77 тыс. билетов. Отказов не поступало.
2020-03-05T04:14:00+03:00
2020-03-05T04:15:42+03:00
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04:14, 05 марта 2020
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