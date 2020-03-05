Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Он занимал эту должность всего полгода. Новым премьер-министром Украины назначен Денис Шмыгаль, за его кандидатуру проголосовало большинство народных депутатов. Ранее Шмыгаль занимал должность вице-премьера и министра развития общин и территорий. 7 января Гончарук уже подавал в отставку из-за скандала, связанного с публикацией аудиозаписей его разговора с чиновники экономического блока. Человек с голосом, похожем на голос премьера, говорил о «примитивном» подходе Зеленского в экономике.
2020-03-05T04:13:00+03:00
2020-03-05T04:14:20+03:00
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04:13, 05 марта 2020
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