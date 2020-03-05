Корреспондентов «Медузы» Солопова и Сафонову допросили в рамках дела об убийстве Екатерины Левченко.

Тело знакомой фигурантов дела «Сети», пропавшей в 2017 году в Пензе, предположительно, найдено под Рязанью. Солопов и Сафонова — авторы журналистского расследования об убийстве Екатерины Левченко и ее знакомого Артема Дорофеева. Тело Дорофеева было найдено ранее в окрестностях Рязани примерно там же, где и предполагаемые останки Левченко.
2020-03-05T04:10:00+03:00
2020-03-05T04:11:06+03:00
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04:10, 05 марта 2020
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